A AFIA foi uma das associações que participou na reunião de ontem, com o ministro da Economia. No encontro de ontem com o ministro esteve também a ACAP, a Associação do Comércio Automóvel de Portugal.



A Autoeuropa anunciou uma paragem de nove semanas na fábrica de Palmela, com recurso ao regime de layoff, devido à falta de componentes.