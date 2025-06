"Faça lá o melhor que pode por Portugal", diz Marcelo a "primeiro-ministro reforçado"

Foto: Lusa

O presidente da República está com Luís Montenegro em Estugarda, na Alemanha, para se encontrarem com a comunidade portuguesa e para depois ver a final da Liga das Nações. Em tom mais coloquial de discurso perante os portugueses que vivem na Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa pediu vários aplausos. Entre eles, para Luís Montenegro, "o primeiro-ministro reforçado" nas palavras do presidente. E falando como se fosse uma dos emigrantes deixou um pedido ao chefe do Executivo: "Faça lá o melhor que pode por Portugal".