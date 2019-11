Face Oculta. Manuel Godinho regressa a Tribunal

Em primeira instância, em 2014, foi condenado a 17 anos e seis meses. No recurso para a Relação do Porto, a pena foi reduzida para 15 anos e 10 meses. E já no ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça aplicou-lhe a pena única de 13 anos.



E é esta pena que agora pode ser reduzida porque no total prescreveram nove crimes, em que se incluem os crimes por tráfico de influências e corrupção ativa para ato ilícito.



Além de Manuel Godinho, também estão no banco dos réus mais dois arguidos, ligados à Lisnave.



Tinham sido condenados a quatro anos de prisão e podem igualmente ver a sentença reduzida.