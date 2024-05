Faculdade de Ciências da Universidade do Porto cancela aulas

Em comunicado à 00h05, a direção informa que devido à "ocupação de parte das instalações" do departamento de Ciência de Computadores (DCC) na segunda-feira, essa parte do edifício "estará encerrada de manhã".

"Assim, não irão decorrer quaisquer atividades académicas, incluindo aulas ou avaliações, dentro do edifício FC6, até a direção da FCUP dar novas indicações. Até lá, não será permitido o acesso ao edifício", lê-se no comunicado assinado pelo diretor do DCC, Alípio Jorge.

No final do quinto dia de protestos, no interior da faculdade, nomeadamente nos corredores, escadas e em pelo menos uma das salas, mantinham-se cerca de 25 estudantes, num cenário que, a continuar até de manhã, impossibilita o normal decurso das aulas.

A ocupação do espaço aconteceu após a chegada de cinco agentes da PSP ao edifício, chamados pela diretor da faculdade depois de na última reunião com os estudantes ter falhado uma tentativa de acordo, da parte dos estudantes, para uma cisão da academia com o Estado de Israel, e, da parte da faculdade, para que abandonassem os jardins onde protestam desde quinta-feira.

Cerca de uma centena de pessoas continuavam às 00h00 desta terça-feira concentradas no jardim da FCUP, em protesto contra a manutenção das relações entre a academia e o Estado de Israel.

O protesto teve o primeiro momento em 8 de maio, quando cerca de meia centena de estudantes exigiram diante da reitoria da UP o corte de relações entre a academia e o Estado de Israel.