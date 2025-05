Faculdade de Medicina do Porto investiga hiperatividade e défice de atenção em crianças

Para testar esta hipótese, os investigadores estão a recrutar crianças entre os seis e os 12 anos que tenham sido diagnosticadas com hiperatividade e défice de atenção.Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Unidade Local de Saúde de São João.





Os pais de crianças que queiram que os filhos participem no estudo devem inscrever-se no site do projeto M2Child Pro, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A participação não é remunerada.