Faculdade de Medicina do Porto sem data para recomeço das aulas

O Instituto Abel Salazar e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto vão estar encerrados até 20 de março devido a um outro caso de infeção de um aluno. A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também suspendeu as aulas, após a recomendação do Hospital de São João.