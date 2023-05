Faculdade Nova SBE consegue 18.º lugar mundial de escolas de negócio

Foto: UNL - DR

É o melhor lugar conseguido por uma escola portuguesa, de acordo com o ranking do jornal britânico Financial Times que avalia, todos os anos, escolas de negócio. Na tabela mais recente, a Nova SBE (a Faculdade de Economia da Universidade Nova) subiu quatro lugares no panorama mundial, ficando no 18.º lugar. Na Europa, consegue o 15.º lugar.