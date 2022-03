Fajã da Almas evacuada. Decretado estado de alerta em São Jorge a partir de sábado

As ilhas do grupo central, das quais faz parte São Jorge, estão sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado, determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à previsão de chuva forte, o que pode originar deslizamentos de terra e rochas.

População sobressaltada

Em São Jorge, nos Açores, a população voltou a ser sobressaltada com um sismo mais forte, desta vez com 3.2 de magnitude. Há muitas pessoas que desejam sair. O Governo Regional reforçou, por isso, os voos e as ligações marítimas.. Muitas deslocaram-se de barco e de avião para outras ilhas, para casas de familiares e de amigos.À ilha têm chegado navios com equipamento para, por exemplo, montar espaços de acolhimento de pessoas.

Conjugação de riscos

Entretanto, o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), Rui Marques, alertou esta sexta-feira que a chuva prevista para as próximas horas, até sábado, conjugada com a crise sísmica, pode provocar desabamentos em São Jorge.







"Poderá esta conjugação de fatores, a saturação dos solos com a sismicidade que estamos a registar, promover ou desencadear movimentos de vertente que, no caso da ilha de São Jorge, tradicionalmente são desabamentos que estão associados a materiais rochosos muito fraturados", afirmou em declarações aos jornalistas.







O responsável do CIVISA afirmou que, neste momento, se está perante uma "crise sísmica dentro daquilo que é um sistema vulcânico ativo", podendo ocorrer uma erupção ou um sismo de maior magnitude dos registados até ao momento (a maior magnitude registada até agora foi de 3,3 na escala de Richter).







O nível de alerta vulcânico de V4 é o mais alto possível para a atual situação, porque o nível V5 só pode ser acionado em caso de erupção. Significa "possibilidade real de erupção". A atividade sísmica na ilha de São Jorge "continua acima do normal" e nas últimas horas "foram sentidos 11 sismos", informou esta sexta-feira o CIVISA.







Na quarta-feira, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência. Os planos de emergência municipais dos dois concelhos da ilha, Calheta e Velas, também já foram ativados.