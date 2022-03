Fajã da Almas evacuada e estado de alerta em São Jorge a partir de sábado

Foto: António Araújo - Lusa

As ilhas do grupo central, das quais faz parte São Jorge, estão sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado, determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à previsão de chuva forte, o que pode originar deslizamentos de terra e rochas.



O Governo Regional decidiu retirar as populações que ainda estão nas fajãs do concelho de Velas, em São Jorge, e passou a ser proibido visitar estas zonas.



Perto de 800 pessoas já deixaram a zona oriental da ilha. Muitas deslocaram-se de barco e de avião para outras ilhas, para casas de familiares e de amigos.



À ilha têm chegado navios com equipamento para, por exemplo, montar espaços de acolhimento de pessoas.



Neste momento estão na Ilha de São Jorge sete especialistas, que vão instalar equipamentos que permitam acompanhar a deformação da crosta terrestre.