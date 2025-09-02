Falha informática identificada. Hospital de Loures ativou plano de contingência

A RTP apurou que na última noite os bombeiros de Loures transportaram todas as situações de urgência para outros hospitais da área de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) Loures-Odivelas, toda a atividade que não foi realizada devido à falha informática será reagendada em vagas prioritárias.





c/ Lusa

Fonte do hospital de Loures confirmou à RTP que a falha já “foi identificada e as equipas técnicas estão a fazer tudo para que a situação se resolva da forma mais célere possível”.“A atividade com doentes críticos e internados e nos serviços de urgência pediátrica e de ginecologia e obstetrícia mantém-se assegurada”, assegurou na segunda-feira o hospital, adiantando que as equipas técnicas e clínicas estão a trabalhar de “forma articulada para mitigar e resolver o problema, minimizando os impactos na atividade assistencial”.A falha informática obrigou ainda ao adiamento de cirurgias e consultas programadas. Os pacientes estão a receber mensagens nos telemóveis com o adiamento.