Falha no SEF permite pedir autorização de residência com documentos falsos

Rita Fernandes - Antena 1

Há uma falha no sítio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que permite pedir a autorização de residência com documentos e dados falsos. O jornal Expresso conta que o esquema está a ser utilizado por redes de ajuda à migração ilegal. Até com folhas em branco é possível validar os pedidos.