Falhas de socorro no INEM. Candidatos a Belém pedem apuramento de responsabilidades

Depois da morte de um homem no Seixal, noticiada na passada quarta-feira, enquanto aguardava socorro pelo INEM, surgiram mais dois casos semelhantes em que duas pessoas morreram nas mesmas circunstâncias, uma na Quinta do Conde e outra em Tavira, a sul do país. “Não haver qualquer palavra é até de algum sentido de desumanidade” Marques Mendes classificou os episódios como “bastante chocantes” e apontou diretamente à Direção Executiva do SNS, que acusou de estar “desaparecida em combate”. Para o candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, “alguém de responsabilidade tem de vir, no mínimo, explicar esta situação”.



Mendes criticou o silêncio da estrutura criada para gerir o SNS, afirmando que “perante duas situações trágicas, não haver qualquer palavra é até de algum sentido de desumanidade”. Admitiu ainda que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, “se entender”, poderá dar explicações, sublinhando, contudo, que um presidente da República “não existe para pedir a demissão em público de ministros” A ministra da Saúde “não tem condições para governar” João Cotrim Figueiredo exigiu respostas rápidas do Governo, considerando injustificáveis demoras tão longas no socorro. Defendeu que as famílias merecem esclarecimentos imediatos e afirmou que, se se confirmar que o reforço de ambulâncias não foi renovado apesar de alertas técnicos, Ana Paula Martins não terá condições políticas para continuar no cargo.



O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) foi mais longe ao afirmar que, se se confirmar que o reforço de ambulâncias não foi renovado apesar de alertas técnicos, a ministra da Saúde “não tem condições para continuar no cargo”.



“Os portugueses começam a ter medo de adoecer”

António José Seguro mostrou-se igualmente crítico, dizendo reagir “com indignação e revolta” a casos que parecem repetir-se “todos os dias”, alertando para o medo crescente dos cidadãos em adoecer por falta de resposta do sistema de emergência.



Para o candidato presidencial, a situação na saúde é inaceitável e exige resultados concretos, afirmando que, como presidente da República, será exigente sem interferir diretamente na governação, responsabilidade que atribui aos partidos e ao Governo.



“Nenhum plano que o Governo apresenta na saúde tem resultados concretos” André Ventura defendeu que o chefe de Estado deve pressionar o Governo a apresentar políticas de saúde com objetivos claros e mensuráveis. “Nenhum plano que o Governo apresenta na saúde tem resultados concretos”, criticou o líder do Chega, defendendo uma gestão “segundo resultados”.



Admitiu que, na sua perspetiva, a consequência do incumprimento deve ser a saída da ministra da Saúde, mesmo reconhecendo os limites constitucionais dos poderes presidenciais.



Outros candidatos como Henrique Gouveia e Melo, Catarina Martins e António Filipe já tinham reagido ao primeiro caso da morte do idoso no Seixal, noticiada na quarta-feira. Em relação aos casos que se sucederam, ainda não prestaram declarações.



As reações dos candidatos revelam um consenso quanto à gravidade da situação no sistema de emergência médica, apesar também, das diferentes leituras sobre o papel do presidente da República na exigência de explicações e na pressão política sobre o Governo, num momento em que o funcionamento do SNS volta a estar sob forte escrutínio público.



