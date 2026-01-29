País
Falhas no SIRESP. "Parece que não aprendemos nada com o que tem acontecido"
Mário Conde, especialista em Proteção Civil, reconhece que a situação dos últimos dias seria difícil de evitar, mas que se repetiram problemas antigos, nomeadamente ao nível das comunicações.
Critica os "estudos prolongados" que "ficam na gaveta" e o "país de burocracias" que adia a resolução dos problemas que se sentem no terreno.
"Voltou a falhar quase tudo o que falhou para trás", resumiu, recordando que há populações que estão quase há 48 horas sem qualquer apoio.