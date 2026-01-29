Falhas no SIRESP. "Parece que não aprendemos nada com o que tem acontecido"

Recordou os problemas do SIRESP nos incêndios de Pedrógão Grande e durante o apagão e concluiu: "Parece que não aprendemos nada com aquilo que tem acontecido".



Critica os "estudos prolongados" que "ficam na gaveta" e o "país de burocracias" que adia a resolução dos problemas que se sentem no terreno.



"Voltou a falhar quase tudo o que falhou para trás", resumiu, recordando que há populações que estão quase há 48 horas sem qualquer apoio.