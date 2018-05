"Falsas urgências" representam metade dos casos em urgências de sete hospitais

A norte, os casos mais apontados são os dos hospitais da Póvoa do Varzim/Vila do Conde e de Santa Maria Maior.



Aqueles que estão no pólo oposto, ou seja, onde há menos urgências não-urgentes são o Centro Hospitalar do Porto, o da Cova da Beira e o de Coimbra.



Os hospitais justificam o número de "falsas urgências" com a falta de acesso em tempo adequado ao médico de família.