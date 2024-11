Falsifica assinaturas. Rui Rocha admite expulsar Tiago Mayan da IL

Foto: C.M. Porto

O líder da Iniciativa Liberal admite que Tiago Mayan pode ser expulso do partido. Este membro do partido e presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no Porto, demitiu-se do cargo depois de assumir ter falsificado as assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense.