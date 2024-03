Falso engenheiro. Queixa-crime por burla e usurpação de funções

A Prova dos Factos convidou a Direção-geral de Alimentação e Veterinária a estar presente no programa desta sexta-feira. Após terem aceitado o convite acabaram por recusar já esta tarde. São João da Madeira já apresentou uma queixa-crime contra o homem que se fez passar por engenheiro e que colocou em causa o acesso do município a fundos públicos.

A autarquia revela que estão agora em causas obras de requalificação em 250 habitações, algumas delas municipais. O falso engenheiro, denunciado na semana passada pela Prova dos Factos, terá sido responsável por vistorias que agora são consideradas inválidas, pondo assim em risco o acesso a dinheiro público proveniente do PRR.



A autarquia está a tentar em tempo recorde realizar novos relatórios para que as candidaturas sejam válidas. O prazo termina este mês.



A queixa-crime foi formalizada no Ministério Público por burla e usurpação de funções.