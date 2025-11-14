Falsos estafetas de aplicações móveis. PSP desfaz rede de tráfico de droga

A operação teve lugar na passada terça-feira em Lisboa. Na mira das autoridades esteve uma alegada rede de tráfico de droga através de aplicações informáticas e com recurso a falsos estafetas de plataformas de distribuição, segundo adiantou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Ao cabo de vários meses de investigação, foram detidos cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 36 anos.



"Os arguidos, com conhecimentos avançados, desenvolviam aplicativos que potenciavam a venda de várias tipologias de droga, previsão de local de entrega e formas de pagamento digitais com o claro objetivo de se furtar à atividade das polícias", indica o Cometilis em comunicado.



Ainda segundo a Polícia de Segurança Pública, a distribuição de encomendas era posteriormente entregue a um grupo de pessoas que se faziam passar por estafetas de plataformas de distribuição.



Durante esta operação, que decorreu na Área Metropolitana de Lisboa, foram efetuadas sete buscas domiciliárias e apreendidas 8.944 doses individuais de haxixe, 5.490 doses de cocaína, 2.500 de liamba e 4.460 de MDMA. Os agentes encontraram também 307 gramas de cogumelos alucinogénios, 1,5 quilos de produtos de mistura química e 1.540 euros em dinheiro.



Quatro dos arguidos ficaram em prisão preventiva. Outro dois estão obrigados a apresentações periódicas às autoridades.



c/ Lusa

