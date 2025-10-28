País
"Falta de acessibilidades, é uma área critica que leva à exclusão da pessoa com deficiência"
A Associação Salvador pede às autarquias planos municipais de promoção da acessibilidade e uma fiscalização regular para se identificar e corrigir situações de incumprimento.
Fotografia: João Marques - RTP
Numa altura em que muitos novos presidentes de Câmara estão a tomar posse para os mandatos para que foram eleitos nas eleições autarquicas, o presidente da Associação Salvador que atua na área da deficiência motora, pede medidas prioritárias com mecanismos de fiscalização regulares e eficazes e verbas específicas para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
A "falta de acessibilidades, é uma área critica ...e leva à exclusão da pessoa com deficiência" alerta Salvador Mendes de Almeida fundador da Associação Salvador, uma Associação de Solidariedade Social com mais de 20 anos que atua e apoia na área da deficiência motora.
Na próxima quinta-feira, Dia Nacional das Acessibilidades, vai ser entregue na Assembleia da República uma petição com cerca de 9.000 assinaturas para denunciar o incumprimento em vários concelhos do país de normas e obrigações legais ligadas a esta área.
