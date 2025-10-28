"Falta de acessibilidades, é uma área critica que leva à exclusão da pessoa com deficiência"

Numa altura em que muitos novos presidentes de Câmara estão a tomar posse para os mandatos para que foram eleitos nas eleições autarquicas, o presidente da Associação Salvador que atua na área da deficiência motora, pede medidas prioritárias com mecanismos de fiscalização regulares e eficazes e verbas específicas para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência.





A "falta de acessibilidades, é uma área critica ...e leva à exclusão da pessoa com deficiência" alerta Salvador Mendes de Almeida fundador da Associação Salvador, uma Associação de Solidariedade Social com mais de 20 anos que atua e apoia na área da deficiência motora.



Na próxima quinta-feira,de normas e obrigações legais ligadas a esta área.COM LUSA