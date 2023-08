Falta de água. Chaves vai reforçar as campanhas de sensibilização

O autarca Nuno Vaz diz que 2023 continua a ser um ano muito exigente, apesar de o número de reabastecimento de aldeias ser muito inferior aos quase 900 registados no verão passado.Ainda assim, para o presidente da Câmara de Chaves é importante uma maior consciencialização da população, razão pela qual participa numa acção de sensibilização que visa no mercado de produtos locais nesta cidade do distrito de Vila Real.O objectivo, diz Nuno Vaz, é alertar para o valor da água.

Portugal tem atualmente 48 por cento do território em situação de seca severa a extrema.





O ano passado, por esta altura, o território continental apresentava 100 por cento de seca severa a extrema, com a situação mais grave a sentir-se no sul do país.