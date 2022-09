Falta de água no Douro por corte espanhol é situação sem precedentes, alertam ambientalistas

Direitos Reservados

O ambientalista Francisco Ferreira lamenta aquilo que diz ser uma situação sem precedentes no Rio Douro. Espanha suspendeu as descargas na segunda-feira e há troços no Douro que não cumprem os mínimos de caudal para a manutenção biológica do rio.