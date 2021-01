Falta de apoio. Lares de idosos continuam a sofrer com a pandemia

Já foram infetadas 90 pessoas da instituição, incluindo 55 idosos, dois ainda estão internados. O lar queixa-se da falta de apoio.



Também no distrito de Évora, no Lar Nossa Senhora das Candeias, em Mourão. Há 47 utentes e 11 funcionários infetados com o novo coronavírus. Um idoso morreu



A norte, em Vila do Conde, morreram nove utentes do Lar da Ordem Terceira de São Francisco.



O surto de Covid-19 surgiu antes do Natal. Há ainda 87 pessoas infetadas, entre utentes e funcionários. Três idosos continuam internados.



Entretanto, a vacinação contra a Covid começou ontem na ilha de Porto Santo. Foram vacinados trinta profissionais de saúde.