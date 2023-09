Falta de camas no Francisco Xavier devido a obras no Sta. Maria era expectável

Foto: Martha Dominguez de Gouveia - Unsplach

O ministro Manuel Pizarro foi questionado sobre o cenário de falta de camas do fim-de-semana no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. O ministro da Saúde diz não estar surpreendido e que essa questão era prevista devido ao hospital estar agora a receber as grávidas do Santa Maria, enquanto decorrem as obras no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia.