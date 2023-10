Falta de condições na pediatria do IPO. "Confio na capacidade de diálogo", reage ministro

Foto: António Cotrim - Lusa

À margem do Congresso de Distribuição Farmacêutica, em Oeiras, o ministro da Saúde foi esta quarta-feira questionado sobre as dificuldades referidas por médicos e enfermeiros do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Manuel Pizarro mostrou-se convicto de que serão encontradas soluções entre a administração e os profissionais.

Médicos e enfermeiros do serviço de pediatria do IPO de Lisboa apresentaram escusa de responsabilidade. Alegam que os recursos humanos são escassos e que não estão reunidas as condições para garantir a segurança dos doentes. O IPO já garantiu que os cuidados prestados aos utentes não ficam em causa.



Quanto à próxima ronda de negociações com os sindicatos dos médicos, o ministro da Saúde disse que "a boa condição para correr mal seria negociar através da comunicação social".