Falta de funcionários encerra parte de escola em Sobral de Monte Agraço

Foto: RTP

Estão suspensas as aulas de Educação Física, bem como o acesso à biblioteca fica encerrada, assim como outros serviços do agrupamento de escolas Joaquim Inácio da Cruz, em Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa.

Em declarações à Antena 1, a diretora do agrupamento, Joaquina Lourenço, diz que a falta de funcionários é uma questão preocupante e situação é já insustentável.



Segundo a diretora faltam pelo menos oito assistentes operacionais neste agrupamento de escolas, onde estudam mais de mil alunos.