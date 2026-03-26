Falta de medicamentos em hospitais. IPO pede fármacos emprestados quase diariamente

(em atualização)



Desde janeiro, é raro o dia em que o IPO de Lisboa não pede medicamentos a outras unidades de saúde. Na lista de quarta-feira, a que a RTP teve acesso, são 17, desde paracetamol a medicamentos para o cancro.



Os profissionais denunciam haver já racionamento de tratamentos, mas à RTP a instituição garante não haver qualquer interrupção e que estes pedidos acontecem entre unidades da rede, com o IPO a emprestar também até a privados.



"Os empréstimos entre unidades de saúde do SNS constituem um mecanismo pontual sempre que existe a necessidade de antecipar potenciais problemas de disponibilidade, decorrentes de diversos fatores”, garantiu. “Assim, um pedido dirigido a outra instituição não traduz uma situação de rutura de medicamento ou falha assistencial, mas uma gestão preventiva de necessidades enquanto se assegura o reforço de stock".





Mas a preocupação aumenta na ULS de Lisboa Ocidental, que inclui o Hospital São Francisco Xavier.



Há farmacêuticos que garantem à RTP que os tratamentos são garantidos há dois meses também através de empréstimos de outros hospitais, até do Porto, Faro ou Évora.



Também em declarações à RTP, responsáveis das unidades locais de Saúde lembram que sem compras centralizadas não há previsibilidade e as aquisições são afinal mais pequenas e mais caras. Já a direção dos Serviços Partilhados esclarece que está em funções há apenas 26 dias úteis, com a central de compras a manter a mesma equipa.

