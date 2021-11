Falta de Médicos ameaça funcionamento da urgência pediátrica do Hospital de Faro

A Ordem dos Médicos esteve de visita a esta unidade de saúde para sublinhar a gravidade dos problemas.



A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Algarve, Ana Varges Gomes, reconhece o cansaço dos médicos e diz que chegam todos os dias à urgência 250 crianças sem quadro clínico que justifique a deslocação. O mesmo voltou a acontecer na urgência geral, segundo a gestora.





Reportagem de Mário Antunes.