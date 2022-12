Falta de médicos. Urgência pediátrica do Hospital de Setúbal encerra por uma semana

Contudo, as ambulâncias deverão ser encaminhadas para outras unidades, nomeadamente para o Garcia de Orta e para o Hospital do Barreiro.



A urgência pediátrica do hospital de São Bernardo, em Setúbal, fechou à 9h00 por falta de recursos humanos para poder manter este serviço em funcionamento.





O vereador com o pelouro da Saúde na Câmara Municipal, Pedro Pina, quer perceber qual a real dimensão da falta de médicos no hospital. A autarquia vai reunir-se com a administração hospitalar na sexta-feira. A autarquia fez saber que quer respostas por parte do Governo, bem como da administração do Hospital de Setúbal. O vereador sublinha que a falta de médicos é um problema que tem vindo a arrastar-se, mas não só. A autarquia continua também à espera das obras prometidas pelo Governo para o hospital. Segundo fontes contactadas pela agência Lusa, o Centro de Atendimento de Doentes Urgentes (CODU) alertou as companhias de bombeiros para comunicarem os dados clínicos dos doentes que deveriam ser atendidos naquele serviço, tendo em vista referenciá-los para outras unidades hospitalares, durante o mesmo período, de 6 a 12 de dezembro.

A RTP apurou que o CODU procedeu ao encaminhamento de doentes da área de influência do Hospital de São Bernardo - Setúbal, Palmela e Sesimbra e Litoral Alentejano - para outras unidades hospitalares.