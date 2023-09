Falta de professores. Ministro da Educação diz que solução passa por "formar docentes no sul do país"

As zonas do país com mais falta de professores são Lisboa, Setúbal e Faro.“O problema não é novo, é estrutural e está identificado”, disse João Costa em entrevista à RTP, admitindo que ao longo dos últimos anos “houve um mau planeamento”.

O ministro destacou que desde sexta-feira foram preenchidos 500 horários que estavam em falta.

João Costa adiantou que o Ministério da Educação está a trabalhar com o Ministério da Habitação “para identificar formas de disponibilização de quartos/apartamentos que possam ser partilhados, com renda acessível”.

“Governo nunca foi intransigente”

Sobre as negociações com os sindicatos, João Costa afirmou que neste momento o Governo não tem nova proposta para apresentar sobre a recuperação integral do tempo de serviço., explicou.João Costa lembrou que “o programa do Governo não inclui a recuperação integral do tempo de serviço”, mas salientou que“Só para a carreira dos professores, nós já tomamos medidas este ano que são já superiores a 300 milhões de euros”, disse João Costa, recusando ter sido intransigente com os sindicatos durante as negociações.