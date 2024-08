O número de professores aposentados pode atingir um recorde no início do ano letivo. Perto de 500 docentes vão reformar-se este verão, e até ao final do ano, tudo aponta que cinco mil professores passem à reforma. Os diretores escolares estão preocupados, porque só em setembro será possível saber se há professores suficientes para que os alunos tenham todas as disciplinas.