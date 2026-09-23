Falta de recursos humanos nas escolas dificulta vida de alunos com necessidades educativas especiais

Falta de recursos humanos nas escolas dificulta vida de alunos com necessidades educativas especiais

A carência de recursos humanos está a criar obstáculos principais na resposta que as escolas dão às crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Uma questão que preocupa cada vez mais país e professores.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Sara Piteira - Lusa

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Professores e famílias deixam o alerta no arranque do ano lectivo - o acesso aos apoios previstos é difícil, assim como a articulação dos serviços dentro das escolas.

Um cenário que deixa sem o apoio necessário parte dos alunos com necessidades especiais.

Claudia Martins – RTP Antena 1
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