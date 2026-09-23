País
Falta de recursos humanos nas escolas dificulta vida de alunos com necessidades educativas especiais
A carência de recursos humanos está a criar obstáculos principais na resposta que as escolas dão às crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Uma questão que preocupa cada vez mais país e professores.
Professores e famílias deixam o alerta no arranque do ano lectivo - o acesso aos apoios previstos é difícil, assim como a articulação dos serviços dentro das escolas.
Um cenário que deixa sem o apoio necessário parte dos alunos com necessidades especiais.
Claudia Martins – RTP Antena 1
Um cenário que deixa sem o apoio necessário parte dos alunos com necessidades especiais.
Claudia Martins – RTP Antena 1