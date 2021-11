Falta de transparência aproveita aos beneficiários da bazuca europeia

Ministros em tribunal a expensas dos órgaos de comunicação social que têm assim de pagar para aceder a informação pública, são situações-limite, mas não são raridades.



Diariamente, os jornalistas confrontam-se com inúmeros obstáculos no acesso à informação pública seja nos tribunais, nos ministérios ou nas autarquias.



As dificuldades aumentam quando o imperativo é vigiar a despesa pública.