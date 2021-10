Falta de vacinas da gripe obrigam Centros de Saúde a desmarcações e novos reagendamentos

O presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar Nuno Jacinto admite ajustamentos no plano se continuarem a faltar vacinas da gripe.





Uma das medidas pode ser separar esta vacinação do reforço das vacinas Covid, o que vai dificultar a ação dos Centros de Saúde.Também o presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar Diogo Urjais confirma as dificuldades devido aos atrasos no fornecimento das vacinas da gripe.Neste sentido a diretora geral de Saúde admite uma mudança de estratégia no caso das entregas continuarem a baixo ritmo.A Direção Geral de Saúde está a pressionar as farmacêuticas para anteciparem a entrega de mais doses.