Uma análise territorial, divulgada pelo jornal Público, mostra que faltam mais de sete mil lugares em centros de dia para responderem ao problema do envelhecimento.

O Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas fala ainda num défice de 18 mil lugares ao nível do apoio domiciliário.



Em 2070, as pessoas com 65 ou mais anos devem representar 33,6 por cento da população portuguesa, a segunda taxa mais elevada da União Europeia.