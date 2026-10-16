Faltam programas inclusivos para crianças com necessidades educativas especiais após idade escolar

Cláudia Martins - RTP Antena 1

Raquel Marques, dirigente da RD Portugal - União das Associações das Doenças Raras de Portugal, diz que as famílias destas crianças sentem falta de uma transição para a vida adulta.A representante da RD Portugal afirma mesmo que quando acaba a escola, que até é inclusiva, acaba o projeto de vida para estas pessoas.