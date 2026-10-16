País
Faltam programas inclusivos para crianças com necessidades educativas especiais após idade escolar
Portugal apresenta números altos de acesso à escola para crianças com necessidades educativas especiais. Em contraponto, há grandes lacunas na educação inclusiva, na preparação dessas crianças para a vida adulta, na promoção de verdadeira autonomia e nos recursos humanos que as apoiam.
Raquel Marques, dirigente da RD Portugal - União das Associações das Doenças Raras de Portugal, diz que as famílias destas crianças sentem falta de uma transição para a vida adulta.Cláudia Martins - RTP Antena 1
A representante da RD Portugal afirma mesmo que quando acaba a escola, que até é inclusiva, acaba o projeto de vida para estas pessoas.
A representante da RD Portugal afirma mesmo que quando acaba a escola, que até é inclusiva, acaba o projeto de vida para estas pessoas.