Faltam vacinas para a gripe no norte do país

Foto: Reuters

A denúncia é feita pelo Sindicato Independente dos Médicos. Dez dias depois do arranque do período de vacinação, está completamente esgotado o stock. Ouvido pela Antena 1, o presidente do sindicato, Roque da Cunha, lamenta que os utentes não tenham acesso à vacina e pede explicações à Administração Regional de Saúde do Norte.