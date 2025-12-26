País
Família de GNR morto em outubro vai receber 217.500 euros
A viúva e os filhos do GNR morto em outubro vão receber 217.500 euros de indemnização.
Segundo o Jornal de Notícias, o inquérito à morte, conduzido pela GNR, foi concluído 36 dias depois do incidente.
A associação dos profissionais da guarda lamentou que não seja sempre assim tão rápido.
Quatro militares da GNR tentavam intercetar uma lancha de alta velocidade, e a colisão provocou a morte imediata de Pedro Manata.
Os suspeitos da morte ainda não foram identificados.