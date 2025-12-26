Família de GNR morto em outubro vai receber 217.500 euros

O cabo Pedro Manata, de 50 anos, foi abalroado no rio Guadiana por uma lancha rápida alegadamente ligada ao tráfico de droga.



Segundo o Jornal de Notícias, o inquérito à morte, conduzido pela GNR, foi concluído 36 dias depois do incidente.



A associação dos profissionais da guarda lamentou que não seja sempre assim tão rápido.



Quatro militares da GNR tentavam intercetar uma lancha de alta velocidade, e a colisão provocou a morte imediata de Pedro Manata.



Os suspeitos da morte ainda não foram identificados.