Família de jovem que matou mãe em Algés era acompanhada por proteção de menores e tribunal

Numa resposta enviada à RTP, a CPCJ revela que em novembro de 2024 foi aplicada a medida de apoio junto dos pais a favor das crianças, “dada a situação de fragilidade em que a família se encontrava”. As duas crianças estavam sinalizadas há mais de dois anos pela Comissão de Proteção de Crianças, com histórico de violência doméstica.



Em resposta à RTP, o presidente da CCPJ de Oeiras revela que os processos de proteção das duas crianças foram instaurados em 2024 e que entretanto foi aplicada uma medida de apoio junto dos pais, dada a situação de fragilidade da família



O processo acabou por ser remetido ao ministério por incumprimento dos pais e, em junho de 2025, foi aplicada a “Medida de Promoção e Proteção pelo Tribunal relativamente às duas crianças, encontrando-se desde essa data a ser acompanhada judicialmente".



A Polícia Judiciária revelou, esta sexta-feira, que "o contexto que levou à ocorrência do crime estará relacionado com eventuais maus-tratos físicos e psicológicos mantidos pela vítima em relação aos dois filhos".



O Tribunal revelou ainda que a irmã, de quatro anos, foi entregue pelas autoridades aos cuidados de uma pessoa idónea. A decisão foi validada pelo juiz, que determinou a manutenção provisória da medida pelo período de três meses.



Relativamente ao pai das crianças, o Tribunal declarou que está detido em prisão preventiva desde 15 de outubro de 2025, pronunciado pelos crimes de violência doméstica e violação agravada. Tem julgamento marcado para o próximo dia 15 de setembro.

Jovem a ser ouvido em tribunal

O menor de 15 anos que confessou ter assassinado a mãe na quarta-feira já foi entregue à Polícia Judiciária. Tendo em conta a sua idade, que o torna inimputável criminalmente, o jovem "pernoitou num centro educativo situado na Área Metropolitana de Lisboa e está nesta altura a ser ouvido no Tribunal de Família e Menores para conhecer as medidas cautelares.



O adolescente foi detido na quinta-feira em Algés, concelho de Oeiras, por suspeita de matar a mãe com um golpe mata-leão, uma manobra utilizada nas artes marciais e que consiste no estrangulamento realizado pelas costas do adversário.



Fonte da PSP confirmou à Lusa que, por volta das 17h35, o jovem disse às autoridade "ter discutido" com a mãe um dia antes, na Avenida Ivens, em Algés e que "durante a noite efetuou um mata-leão provocando-lhe a morte".



Vários meios policiais e de socorro foram até ao local e confirmaram que a vítima, de 33 anos, já não apresentava sinais de vida desde quarta-feira.



c/Lusa