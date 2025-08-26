Família desalojada em Pedrógão Grande com plano de intervenção

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o ISS explicou que "está a ser delineado um plano de intervenção com a participação" do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do Município de Pedrógão Grande, da Unidade Local de Saúde de Coimbra e da progenitora, "com ações na área social, da saúde e da educação, com vista a permitir o acesso a prestações sociais, cuidados de saúde (vacinação), enquadramento escolar, entre outros".

No sábado, deflagraram dois incêndios no concelho do distrito de Leiria (um na freguesia de Pedrógão Grande às 14:27 e outro às 15:21 na freguesia da Graça), obrigando à retirada de pessoas de cinco aldeias por precaução e ao corte de várias estradas, incluindo nacionais.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, os fogos passaram a ser geridos como ocorrência única e o incêndio entrou em resolução às 03:40 de domingo.

Num balanço provisório, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, António Lopes, disse na segunda-feira que duas casas de madeira ficaram destruídas, numa das quais morava uma mulher e três crianças, e ainda um anexo de arrumos.

Trata-se de casas colocadas em reboques, que mudam com frequência de local, referiu o autarca, adiantando que, no caso da família, os serviços da Ação Social e da Segurança Social estão a acompanhar, estando assegurados alimentação e bens, e o município vai disponibilizar uma habitação.

Hoje, o ISS confirmou que, na sequência da intervenção operacionalizada em estreita articulação com a Comissão Municipal de Proteção Civil, o SAAS, a Junta de Freguesia da Graça e a Unidade Local de Saúde de Coimbra, foi identificado um "agregado familiar, composto por uma pessoa adulta e três crianças, de nacionalidade alemã", segundo o qual a respetiva habitação foi totalmente destruída pelo fogo.

A intervenção do Instituto, "realizada, designadamente, junto do agregado familiar em referência, visou garantir, de imediato, alojamento, assim como alimentação, vestuário e cuidados de saúde", prosseguiu.

Segundo o ISS, a esta família, que dispensou alojamento disponibilizado pela Câmara por ter "apoio de amigos que lhe garantia pernoita" no sábado e dias seguintes, foi disponibilizado por aquelas entidades "apoio psicossocial, vestuário, fraldas entre outros bens".