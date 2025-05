Familiares de doente que morreu no hospital Curry Cabral ameaçaram e agrediram dois enfermeiros

A notícia foi avançada hoje pela CNN Portugal, referindo que o alerta dos desacatos foi dado às 07:33, segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

A PSP deslocou-se ao local e "quatro suspeitos foram identificados por causarem distúrbios", adiantou a mesma fonte.

Em comunicado, a ULS São José confirma a existência de desacatos, esta manhã, no serviço de Nefrologia do Hospital Curry Cabral, explicando que "o incidente aconteceu na sequência de uma reação negativa ao falecimento de um familiar que se encontrava internado no serviço".

Segundo a instituição, "foram ameaçados e agredidos dois profissionais de saúde (enfermeiros) e provocados vários estragos nas instalações".

Os profissionais de saúde, que ficaram com ferimentos ligeiros, foram assistidos no local.

"A ULS São José lamenta profundamente o ocorrido e, em particular, as agressões feitas aos profissionais, que tudo fazem para prestar os melhores cuidados aos utentes", refere no comunicado.

Acrescenta que estão a ser reunidos todos os esforços para garantir o normal funcionamento do serviço com a maior brevidade possível.

A PSP foi chamada ao local, tendo tomado conta da ocorrência.