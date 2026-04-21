Famílias de Aveiro vão pagar menos 32% pelo lixo e empresas menos 11%

Fotografia: Câmara Municipal de Aveiro

A autarquia justifica esta medida com a diminuição do custo do próprio tratamento dos residuos urbanos indiferenciados pela ERSUC, a entidade responsável pela gestão de residuos urbanos da região de Aveiro e que depois é refletida na tarifa de tratamento aplicada.



Ouvido pela rádio pública Luís Souto Miranda, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro considera que esta tarifa "reflete custos de funcionamento do processamento".



E acrescenta que com os custos com os residuos a pesarem cada vez mais é preciso apostar na reciclagem: " a taxa nacional de gestão de residuos tem vindo a aumentar. Vai impor custos cada vez mais pesados. Nós conseguimos aqui, uma redução de alguma forma, amortecendo o impacto que essa subida iria ter para o consumidor. Portanto, torna-se necessário cada vez mais haver hábitos de reciclagem de residuos", disse.



A autarquia está também a apostar na implementação de forma progressiva do sistema PAYT ("Pay as you throw", ou seja, pagar pelo que se deita fora, um sistema em que se cobra pelo lixo efetivamente depositado e não com base em estimativas).



