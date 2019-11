Famílias de Ribeira de Pena ameaçadas pela construção da barragem de Daivões

Até agora, apenas seis proprietários chegaram a acordo com a elétrica Iberdrola.



Os restantes não aceitam os valores propostos para a indemnização, nem a possibilidade de ficarem instalados, de forma temporária, em contentores.



Esta semana, o ministro do Ambiente disponibilizou-se para mediar o processo, já que o prazo inicial terminou há mais de uma semana.



A autarquia de Ribeira de Pena pediu mais uma semana para tentar resolver este impasse com dezenas de moradores, como conta o jornalista Nuno Amaral, a manterem-se de pedra e cal nas habitações.



A autarquia de Ribeira de Pena espera alcançar resultados práticos, numa reuniões marcada para a próxima segunda-feira, que vai juntar a população, a Iberdrola e ainda a Agência Portuguesa do Ambiente.



À Antena 1 a elétrica espanhola fez saber que que tem procurado estabelecer sempre "um acordo amigável com os proprietários".