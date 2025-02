Cerca de 80 mil famílias estão à espera que o Estado pague o reembolso do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis. Muitos fizeram empréstimos para pagar as obras e atravessam agora momentos de dificuldade. A ministra do Ambiente explica que os atrasos se devem ao elevado número de candidaturas e espera concluir o processo até maio.