Famílias ucranianas de férias em Portugal encontram tranquilidade entre a vida marinha no Oceanário
A tranquilidade da vida marinha no Oceanário de Lisboa acolheu hoje dez famílias ucranianas que vão passar os próximos dias de férias em Portugal, onde esperam encontrar algum descanso longe do eco da guerra.
Com 17 anos, a adolescência de Andriy tem sido marcada pela guerra que, além de lhe roubar aqueles que deveriam ser alguns dos melhores anos da sua vida, levou-lhe também o pai.
As marcas do conflito não tiram folga, mas durante os próximos dias, o jovem vai poder aproveitar a paz em Portugal, ao lado de outros 15 ucranianos cujos pais, como o de Andriy, morreram na guerra.
A iniciativa "Crianças dos Heróis -- aquecidas pelo sol e pelo amor" é promovida pela Associação dos Ucranianos em Portugal e a Associação das Mulheres Ucranianas em Portugal, com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica, que convidaram 17 crianças e as mães a passar férias no país durante 10 dias.
Hoje, depois de um primeiro dia de descanso na praia, a manhã foi passada no Oceanário de Lisboa, com uma banda sonora a que não estão habituados: o som da vida marinha entre o barulho animado das famílias.
"Gostamos muito", disse à Lusa uma das mães, no final da visita, contando que o filho mais novo, de 10 anos, gostou sobretudo de ver os tubarões e as raias.
À semelhança das restantes famílias convidadas, Olena é da região fronteiriça de Sumy, no nordeste da Ucrânia, particularmente afetada pela conflito que dura há mais de três anos, depois de a Rússia ter invadido o território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022.
Mãe de dois filhos e agora viúva, relata uma vida de medo na Ucrânia -- medo pelas crianças, pela família e "do que possa acontecer".
Sair do país, mesmo que por apenas 10 dias, será uma oportunidade para descansar e quando questionada sobre o que significa para si e para a família a viagem a Portugal, Olena repete a palavra "spokiy" que, em português, significa tranquilidade.
O objetivo da iniciativa é precisamente esse, explica a presidente da Associação das Mulheres Ucranianas em Portugal.
"Precisam de descansar e de viver sem guerra. Dez dias é muito pouco, mas pronto", diz à Lusa Nataliia Varha, que espera que as mães e os filhos regressem à Ucrânia no dia 21 de agosto com a bagagem carregada de "muito amor e felicidade".
De telemóveis em riste para registar todos os momentos, os olhos das crianças brilham com o reflexo do azul dos tanques do Oceanário, sobretudo à passagem dos tubarões e das raias.
À passagem pela zona do Pacífico, detêm-se curiosos à procura das lontras. Num cartaz, lê-se que se não forem avistadas, estão a dormir a sesta, mas pouco depois surgem as duas residentes, gerando entusiasmado.
"Está a ser muito interessante, para mim e para o meu filho", conta Daria, de visita a Portugal pela primeira vez, acompanhada do filho de 4 anos.
Daria reconhece que a situação em casa está mais calma. "Já não é tão perigoso", conta à Lusa, explicando que, apesar de tudo, tem conseguido relaxar.
Ainda assim, a expectativa é que durante os próximos dias possa, verdadeiramente, descansar.
Segundo Nataliia Varha, a ideia de trazer famílias ucranianas a Portugal surgiu, inicialmente, entre amigas -- mulheres ucranianas a viver no país que se propuseram a receber nas suas casas mulheres viúvas e os filhos.
O apoio da Junta de Freguesia de Benfica, que assegurou alojamento, permitiu alargar a dimensão do projeto que Nataliia pretende repetir com outras famílias, de outras regiões da Ucrânia.
Para os próximos dias, o grupo tem a agenda preenchida, com visitas a Óbidos, ao Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém, a Fátima e atividades na piscina e ao ar livre.
Questionado se está entusiasmado, Andriy não hesita na resposta: "Sim".