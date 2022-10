Farmacêuticos do SNS estão hoje e amanhã em greve

Os farmacêuticos vão ter que cumprir os serviços mínimos, mas ainda assim, serviços como as farmácias hospitalares, a genética e as análises, deverão ser afetados.O presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Henrique Reguengo, aponta os motivos do protesto.A greve, hoje e amanhã e depois dias 15 e 16 de novembro, é mesmo o último recurso, diz Henrique Reguengo. Tudo porque não conseguem respostas da tutela.O presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos teme que estas condições afastem os farmacêuticos do SNS e lembra que estes profissionais desempenham tarefas transversais nas unidades hospitalares.