Farmácias com falta de vacinas da gripe para pessoas fora dos grupos elegíveis

"Existem constrangimentos na aquisição de vacinas junto dos distribuidores para pessoas que pretendem vacinar-se, mediante receita médica, fora dos grupos com direito à vacinação gratuita", adiantou a ANF à agência Lusa.

A associação liderada por Ema Paulino salientou ainda que não se verifica falta de vacinas nas farmácias para as pessoas que integram os grupos elegíveis e que podem ser vacinadas no âmbito da campanha sazonal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Até ao momento, a informação de que dispomos indica que os laboratórios já confirmaram não possuir mais vacinas destinadas ao contingente privado", referiu a ANF.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, que definiu o objetivo de vacinar 2,5 milhões de pessoas contra a gripe, cerca de 2,3 milhões de vacinas já foram administradas desde setembro, quando se iniciou a atual campanha sazonal de outono-inverno.

A cobertura vacinal da população com mais de 60 anos está nos 60,7%, sendo mais elevada nos idosos com 85 ou mais anos (83,1%).

Esta semana, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, manifestou-se satisfeita com a resposta dos portugueses ao apelo das autoridades para a vacinação contra a gripe e com o aumento da adesão nos profissionais de saúde.

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de abril de 2026 em unidades de saúde do SNS e em 2.500 farmácias comunitárias.