Farmácias vão entregar remédios urgentes à noite para evitar deslocações de doentes

"No período noturno, os portugueses em situações de urgência não terão de fazer deslocações, porque os medicamentos irão ter com eles sempre que necessário", refere a Associação Nacional de Farmácias (ANF) em comunicado enviado à agência Lusa.



Um projeto-piloto deste novo serviço vai ser lançado ainda no verão em Bragança com o objetivo, segundo a nota da ANF, de "melhorar a interação e articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as farmácias".



A nota foi divulgada no dia em que o Jornal de Notícias noticia uma proposta do Governo, a que o jornal terá tido acesso, e que pretende alterar o diploma que estabelece as farmácias que estão de serviço durante a noite, reduzindo as que estão de serviço permanente.



c/ Lusa

"A ANF garante que o acesso dos portugueses ao medicamento vai continuar a melhorar e será sempre superior a quaisquer critérios mínimos legais e regulamentares", refere a ANF, sem, no entanto, nunca se referir à proposta de alteração do Ministério da Saúde.A associação que representa as farmácias afirma que "nenhum país europeu tem melhores tempos de acesso ao medicamento do que Portugal".Atualmente já há várias farmácias que estão abertas 24 horas por dia e outras que têm horários alargados até às 22h00 ou até às 24h00, independentemente das que estão de serviço.