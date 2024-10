Faro, Beja, Setúbal e Lisboa sob aviso laranja devido à chuva forte

Os distritos de Faro e Beja vão estar sob aviso laranja até às 15:00 enquanto Lisboa e Setúbal até às 12:00 de hoje.

Estes quatro distritos estão também sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje por causa das trovoadas frequentes e dispersas.

A previsão de precipitação para o Algarve levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar na quinta-feira a população daquela região para episódios de vento e chuva "forte e muito frequente" que poderão causar cheias ou inundações, e pediu para só serem feitas deslocações essenciais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também hoje os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco e Portalegre sob aviso amarelo por causa da chuva forte e acompanhada de trovoada até às 15:00.

Já os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 21:00 de hoje.

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco e Portalegre voltam a estar com aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de sábado por causa da chuva forte e acompanhada de trovoada.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da chuva para a costa norte, costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira até às 09:00 de hoje.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão também sob aviso amarelo entre as 12:00 de sábado e as 00:00 de domingo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com a 4 a 4,5 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoadas, vento forte nas terras altas e pequena subida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 18 (em Lisboa e em Setúbal) e as máximas entre os 16 (na Guarda e em Viseu) e os 24 (em Évora, Setúbal e Santarém).

Para o arquipélago da Madeira a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até final da manhã, condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, vento moderado a forte, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, em especial nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 22 e os 27 graus e no Porto Santo entre os 22 e os 25 graus.