Faro e Madeira sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Tanto o distrito de Faro como o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo também vai estar em vigor no mesmo período para o distrito de Lisboa, mas devido ao vento de noroeste, por vezes forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas elevadas já tinham levado o IPMA a colocar, na segunda-feira, mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro, Alto Alentejo e do Algarve em perigo máximo de incêndio.

Com perigo muito elevado, estão cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real e Porto.

O IPMA colocou ainda em perigo elevado de incêndio dezenas de outros concelhos dos distritos de Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.