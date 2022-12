Farol do Cabo da Roca faz 250 anos

O farol do Cabo da Roca é um dos mais antigos em Portugal, está localizado no ponto mais ocidental do continente europeu e encontra-se ativo desde 1772. É composto por uma torre de 22 metros de altura e a sua luz tem um alcance luminoso de cerca de 26 milhas náuticas, aproximadamente 48 quilómetros.A cerimónia que assinala os 250 anos será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, contanto ainda com a presença do presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, do chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, do subdiretor-geral da Autoridade Marítima e do diretor de Faróis.