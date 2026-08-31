País
Fátima. PJ recolhe vestígios após morte de turista
As autoridades portuguesas estão a investigar as causas do incêndio que ficou circunscrito ao quarto onde estava a mulher. A vítima mortal tinha cerca de 60 anos e fazia parte de um grupo de nacionalidade espanhola alojado no hotel.
O alerta para o fogo foi dado às 00h39 e obrigou à retirada de 53 pessoas da unidade hoteleira.
“Ainda não está determinada a causa do incêndio”, afirmou à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ.
Ao local acorreram meios dos bombeiros voluntários de Fátima e de Ourém, Instituto Nacional de Emergência Médica, Guarda Nacional Republicana e Polícia Judiciária, com 28 operacionais e 10 viaturas.